У Стамбулі повідомили про 17 жертв обвалення будинку

До будівлі незаконно добудували три поверхи.



Число загиблих із-за обвалення восьмиповерхової будівлі в Стамбулі збільшилася до 17 осіб.

Сьогодні місце інциденту відвідав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Він заявив, що події необхідно винести урок. Глава держави оглянув місце обвалення, де в даний час тривають пошуково-рятувальні роботи.

Напередодні рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів будинку 16-річного підлітка. Мерт Айдин провів під завалами 45 годин. Також рятувальникам вдалося встановити контакт з 30-річною жінкою Шеймой Камбур, яка до цих пір знаходиться під завалами. Там же можуть залишатися живими двоє її дітей. Всього ж, за даними ЗМІ, з-під руїн чути голоси п’яти людей.