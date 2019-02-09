Коли прийдуть ті, хто ще не був у політиці, виявиться, що розумних і чесних серед них приблизно стільки ж, як у минулому скликанні

У зв’язку з сьогоднішнім обговоренням одного з кандидатів і черговий “фінансової історії” хочу сказати наступне. Немає ніякої переваги у нових осіб перед колишніми. Є перевага мудрості перед ідіотизмом, розуму перед дурістю, благородства перед підлістю. І все це живе і існує вже багато століть в кожному поколінні приблизно в однакових пропорціях.

Немає ніякої переваги у тих, хто ще не був у політиці, перед сьогоднішніми. Коли прийдуть такі, виявиться, що розумних, професійних і чесних одночасно серед них приблизно стільки ж, скільки в минулому скликанні, – 10%.

Немає ніякої переваги у молодих перед не дуже молодими: хіба що суглоби гнучкіше і животи поменше. Але світ змінюється і 50-річні часто виглядають краще 30-літніх. Спадковість, медицина і спосіб життя. А вміння вбудовуватися в сучасний світ – це властивість інтелекту і особистих здібностей, а не питання віку.

Немає ніякої переваги у багатих перед бідними. Хіба що стартовий ресурс. Але його наявність на кулі якраз і розріджує мозок, не дає наростити м’язи, щоб стати сильним. Не можна спиратися на гроші і влада (вони можуть завалитися як колос на глиняних ногах), можна спиратися тільки на те, що знаходиться всередині тебе.

Я часто чую: “Він багатий і не буде красти”, “Він бідний і знає, як простим людям”. Кліше, не більше ніж фантом. Красти будуть всі, хто за своїми морально-етичними якостями здатний вкрасти, когось цей процес збуджує. І колишній нувориш забуває про потреби побратимів ще до того, як заспіває півень.

Ви запитаєте, у кого є переваги? У тих, хто не живе всередині соціальних кліше, не боїться любити, бажати і не перестає вчитися.