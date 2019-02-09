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У Європі створили “вбивцю” хвалених літаків Путіна

09.02.2019

В Европе создали ’’убийцу’’ хваленых самолетов Путина

Шведський винищувач Saab Gripen E здатний знищити російські літаки серії Су, не вдаючись при цьому до стелс-технології зниження помітності.

При цьому він підкреслив, що літаки Gripen не найдальші, швидкі або дешеві, однак у них є особливість, яка робить їх “вбивцею” Су.

При цьому експерт по повітряних боїв з Royal United Services Institute Джастін Бронк натякнув, що це може бути пов’язано зі здатністю винищувача глушити радіосигнал.

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