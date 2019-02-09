У Канаді згорів житловий будинок: є жертви

11 осіб опинилися в лікарні.



У канадському місті Лонгей, яке входить в конгломерацію Монреаля, сталася пожежа в житловому будинку, в результаті три людини загинули, ще 11 осіб опинилися в лікарні.

Пожежники прибули на місце події близько 1 години ночі, 9 лютого. Займання виникло в підвалі, а потім полум’я перекинулося на перший і другий поверхи. Жителі були евакуйовані. Три людини були знайдені без свідомості. Їх доставили в лікарню, але вони померли.

Як зазначається, більшість постраждалих отримали опіки, переломи, у них було зафіксовано отруєння димом. Причина загоряння не встановлена.