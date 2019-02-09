В Японії масово скасовують авіарейси: названа причина

Негода заважає роботі транспорту.



Більше ста рейсів скасовані через снігопади у регіоні Канто в Японії.

“Під впливом сильного похолодання і низького атмосферного тиску в регіоні Канто в Японії в суботу пройшли снігопади, в результаті чого були скасовані більше ста авіарейсів”, – пише видання.

За інформацією, що надійшла, снігопади важко позначилися на транспорті в регіоні. Крім скасування сотні рейсів в аеропортах Наріта і Ханеда, негода також спричинила за собою затримку багатьох рейсів. В регіоні Канто було припинено рух на деяких ділянках залізниць, а за іншими маршрутами – знижена швидкість руху поїздів та скорочено кількість рейсів.

Сніговий покрив спостерігається в префектурах і Ібаракі, Тіба, і навіть в центрі Токіо вперше цієї зими випав шар снігу. Снігопади також вплинули на дорожній транспорт в цих районах.

За прогнозом Японського метеорологічного агентства, в неділю в регіоні Канто пройдуть снігопади, в деяких гірських районах за добу випаде 15 сантиметрів снігу.