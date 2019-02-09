США приготували “військовий бунт” у Венесуелі: що відомо

США активно контактують з високопоставленими військовими в Венесуелі, намагаючись переконати їх відмовитися від підтримки поваленого президента Ніколаса Мадуро.

“Адміністрація Трампа очікує, що військові незабаром послаблять свою підтримку режиму Мадуро. Але поки на бік Гуайдо, якого підтримали ряд країн, серед яких і США, перейшли лише кілька генералів”, – сказано в публікації.

Відзначається, що поки залишається невідомим, чи зможе вплив США надати належний ефект.

Зокрема, джерело у Вашингтоні, близький до опозиції, висловив сумнів у тому, що “адміністрація Трампа створила достатня підстава для стимулювання переходу на бік Гуайдо у підрозділах, де багато офіцерів підозрюються в корупції і торгівлі наркотиками”.