Верховна Рада витратила 80 млн грн на автобазу парламенту і придбала 7 «Toyota Camry» за 5,6 мільйона

Верховна Рада витратила 80 млн грн на утримання автобази Управління справами апарату парламенту і придбала 7 автомобілів «Toyota Camry» за 5,6 мільйона грн в 2018 році.

Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит Українських Новин.

«Видатки за загальним фондом державного бюджету на утримання автобази в 2018 році склали 80 247 тисяч гривень», — йдеться у відповіді.

Для оновлення автопарку в грудні 2018 року автобаза придбала 7 автомобілів «Toyota Camry» 2,5 AT, з яких 5 коштували 790 тисяч гривень кожна, 2 — 805 тисяч грн.

Крім того, повідомляється, що 205 депутатів Ради скористалися службовими черговими автомобілями для здійснення депутатських повноважень в 2018 році.

Як відомо, найдорожчою закупівлею Державного управління справами в 2018 році були два елітних броньованих Mercedes-Benz S-600» за 36 мільйонів грн. Автобаза готова була віддати за ці два автомобіля 41,98 мільйона грн.

Однак після того, як в ЗМІ поширилася інформація про закупівлю, ГУД підписала з постачальником додаткову угоду про зменшення ціни на 6 мільйонів грн.