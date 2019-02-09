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У Швеції розробляють винищувач-“вбивцю” російських Су

09.02.2019

В Швеции разрабатывают истребитель-"убийцу" российских СуРозробку назвали Saab Gripen E

Командувач шведськими ВВС Матс Хельгессон заявив, що винищувач Saab Gripen E здатний перемогти російські літаки серії Су в повітряному бою. Про це пише Business Insider.

Gripen, особливо модель Е, розроблений, щоб знищувати Су. Тут у нас чорний пояс” – сказав командувач на презентації у Фінляндії, яка розглядає можливість покупки шведських винищувачів.

За даними видання, шведський винищувач не може нести максимальну кількість зброї і не відрізняється непомітністю, великою дальністю дії або низькою ціною. Але при цьому він перевершує конкурентів в сфері засобів електронної боротьби і придушення ворожих радарів.

У Швеції також розповіли, що один з таких винищувачів зміг непомітно з’явитися біля лівого крила Typhoon саме за рахунок своєї здатності пригнічувати радіосигнал.

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