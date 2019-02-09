Гроші на вітер і на сонці. Норвегія вкладе в українську енергетику рекордні $ 1,5 млрд

Норвежці готові вкласти в українську альтернативну енергетику безпрецедентні $ 1,5 млрд.

На норвезько-українському форумі, який проходив у столиці Норвегії 28 січня під патронатом прем’єрів обох країн, представники Осло підписали з Києвом інвестугод відразу на $ 1,5 млрд. Величезна сума для двосторонніх відносин — весь товарообіг двох країн за минулий рік склав $ 255 млн.

Та й в цілому для України $ 1,5 млрд зовнішніх інвестицій — це солідно: за перше півріччя 2018‑го в країну надійшло $ 1,3 млрд іноземних грошей, в основному — у фінансовий сектор.

Гроші ж норвезьких інвесторів підуть переважно в українські проекти альтернативної енергетики. Що не дивно, адже в Україні діє найвищий зелений енерготарифи в Європі: він приблизно втричі вище середньоєвропейського.

Тому‑то норвезька компанія NBT вкладе більше $ 1 млрд в будівництво вітрових електростанцій в Херсонській та Запорізькій областях. А ще одна фірма з півночі, Scatec Solar, що спеціалізується на сонячних технологіях, планує збудувати сонячну електростанцію вартістю понад $ 200 млн у Миколаївській області.

Візит по‑багатому

Бізнес-форум, організований Норвезько-української торгової палатою, розпочався о дев’ятій годині ранку. Але лише через півгодини після старту в університетському будинку, де він проходив, з’явився український прем’єр Володимир Гройсман. Його оточували з десяток чоловіків, з яких половина мали спеціальні навушники, що видавало в них охоронців.

Прибувши в Осло ввечері напередодні форуму, Гройсман зупинився на ніч у дорогому Grand Hotel на Karl Johans Gate, центральної вулиці Осло (доба тут коштує приблизно 1,2 тис. євро). Відпочивши в елітному готелі, український прем’єр на наступний день розповідав аудиторії норвезьких бізнесменів про те, що Україні потрібні гроші, ВВП країни зростає вже 14 кварталів поспіль, а інфляція впала до п’ятирічного мінімуму.

Позитивну економічну динаміку приїхав презентувати в Норвегію і Максим Нефьодов, перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі. Він зустрічався з керівництвом національного Суверенного фонду добробуту Норвегії, який управляє активами в $ 1 трлн. «Можливо, вони захочуть інвестувати в Україну через досвідчених гравців українського інвестиційного ринку — [інвесткомпанії] Horizon, NIS або Dragon Capital», — пояснив заступник міністра.

Норвезькі бізнесмени уважно слухали оптимістичних українських чиновників, але турбувалися про ризики ведення бізнесу в Україні.

Майже всі компанії з півночі Балтики, які заходять на вітчизняний ринок, в першу чергу шукають локальних партнерів, добре знають місцеві реалії, пояснює Анатолій Кирилюк, проектний менеджер Норвезько-української торгової палати.

Скандинави, за його словами, з побоюванням очікують результатів президентських виборів, а введення воєнного стану в грудні залишилося для них цілком незрозумілим рішенням, ніяк не сприяє веденню бізнесу.

На форумі обговорювали і тему корупції. Виявилося, що норвезькі інвестори багато чули про це явище, і воно їх не лякає. «Я працював у Венесуелі — там рівень корупції набагато вище», — сказав з цього приводу Сьюр Братланд, керуючий директор консалтингу Norwegian Energy Partners.

У світі високих технологій

Не тільки енергетикою живі грошові відносини між двома країнами. Норвежцям цікавий також український технологічний сектор.

Арне Мьес, гендиректор великої норвезької IT-компанії Itera, розповів НВ, що у фірми є офіс в Києві з сімома десятками співробітників. «Ці 70 чоловік за рік можуть виконати такий обсяг роботи, який виконує сотня норвежців», — уточнив він.

Крім того, норвежцям цікаві системи CRM, розроблені українцями, — програмне забезпечення для продажу.

«Я якраз шукаю українську компанію, яка може швидко і якісно створити CRM», — зізнався Асланбек Шамсутдінов, представник норвезького офісу міжнародної консалтингової компанії KPMG.

Втім, не всі на форумі готові були хвалити вітчизняних програмістів. Живе в Києві Джон Сунг Кім, американський IT-підприємець, закликав присутніх активніше торгуватися з українськими інженерами за зарплати і не відкладати їх звільнення, якщо перші два тижні спільної роботи виявилися незадовільними.