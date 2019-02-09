Європа виділила рекордну суму на допомогу українцям: «підуть на Донбас»

Уряду Данії, Швеції і Швейцарії вирішили виділити більше 14 млн доларів на вирішення проблем Донбасу. Про це повідомляє сайт Програми розвитку ООН (ПРООН).

Гроші будуть виділені в рамках проекту «Ефективне управління та залучення громадян до покращення доступу до правосуддя, безпеки, охорони навколишнього середовища і соціальної згуртованості на сході України». Зазначається, що проект в рамках Програми розвитку ООН розроблений до 2022 року і призначений для сприяння ефективному управлінню та соціальної згуртованості в регіоні.

«У зв’язку з конфліктом на сході України, це відбувається вже п’ятий рік, цивільні особи понесли значні втрати, зокрема, 3300 чоловіків, жінок і дітей померли з 2014 року, близько 9000 мирних жителів отримали поранення. 1,5 мільйона чоловік стали внутрішніми переселенцями, багато інші живуть у районах, що постраждали від конфлікту, і стикаються з різними проблемами», — йдеться у звіті.

ООН вважає, що загальний внесок Данії (9,045 млн доларів), Швеції (3 мільйони доларів) і Швейцарії (2 мільйони доларів) в розмірі 14,045 мільйона доларів допоможе розпочати пошук шляхів вирішення ключових проблем в Донецькій і Луганській областях.

«Криза довіри можна подолати тільки шляхом створення робочих місць, подолання бідності, впровадження антикорупційних заходів, введення правоохоронних та судових реформ, а також забезпечення прав людини», — зазначили в організації.

Як повідомлялося раніше, Україна готується повертати Донбас.

Генеральний штаб Збройних сил України підготував план по поверненню Донбасу під контроль України.

Про це розповів ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан:

«В першу чергу Україна буде робити ставку на врегулювання ситуації дипломатичними шляхами», — заявив він.

Богдан зазначив, що проведення військової операції для вирішення даної проблеми можливе лише в крайньому випадку:

«На військову операцію ми підемо тільки в крайньому випадку», — зазначив він.