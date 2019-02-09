Посол розповів про можливу розмові Путіна і Трампа

РФ і США несуть велику відповідальність за міжнародний мир і безпеку.

На сьогоднішній день зустріч або розмова президентів Росії і США можливі, але все це вимагає серйозної підготовки.

Про те, що складні відносини між РФ і США заважають провести бесіду президентів Путіна і Трампа заявив посол Росії в Штатах Анатолій Антонов. Однак, на думку дипломата, такі розмови “завжди позитивно позначаються на міжнародній ситуації”.

“Зрозуміло, сьогодні важко сказати, де і коли контакт між лідерами можливий. До розмови потрібно серйозно готуватися, зробити максимум можливого для того, щоб він був результативним”, – сказав Антонов.

На думку посла РФ і США несуть велику відповідальність за міжнародний мир і безпеку, і від рівня їх взаємодії залежать багато питань міжнародного порядку денного.