Як представники харківської фарм-мафії Шишкін і Доровськой з фірми «Здоров’я» захоплюють ринок медпрепаратів

Глобальною проблемою для України залишаються тиск на бізнес і недобросовісна конкуренція, що відлякує від нашої держави іноземних інвесторів. Одним з важелів довгий час були суди, які шляхом постановлення ухвал про забезпечення позову дозволяли здійснювати рейдерські захоплення цілих комплексів підприємств.

Судова реформа, яка триває з 2014 року, покликана була вирішити дві основні проблеми: очистити суддівські лави від недоброчесних суддів і спрямувати судову практику в правильне русло. Однак у деяких судах, як і раніше живуть за канонами 2013 року.

У даній статті мова піде про те, як з допомогою судів блокується постачання життєво необхідних пацієнтам препаратів в українські медзаклади з-за небажання монополіста втратити свою владу над ринком. Адже монопольне положення означає можливість утримувати високі ціни на медикаменти і провокувати їх подальше зростання.

Наслідком різних маніпуляцій навколо справи, про яку піде мова далі, буде те, що пацієнти Інституту нейрохірургії ім. Ромоданово, клінічної лікарні ГУД, міської лікарні екстреної медичної допомоги Запоріжжя, Подільського онкологічного центру та інших медичних установ незабаром будуть позбавлені знеболюючих препаратів.

Наскільки «високі ставки» в цій історії, демонструє те, що суди нижчої інстанції повністю ігнорують рішення Мінекономрозвитку, а також позицію нового Верховного Суду.

Інтелектуальне рейдерство

Рейдерство може відбуватися у різних формах, і якщо раніше ми уявляли собі групу захоплення біля воріт підприємства, то тепер набув поширення інший, більш витончений спосіб — патентний троллінг. Його суть полягає в тому, що несумлінна особа, не будучи винахідником або виробником продукції, подає заявку на реєстрацію патенту на об’єкт права інтелектуальної власності, наприклад, на корисну модель або промисловий зразок, істотні ознаки якого давно відомі у світі, так що він не відповідає критерію новизни.

Справа в тому, що умовами отримання патенту є лише правильно складена заявка і сплата збору, тому в Україні відомі випадки, коли в 2013 році був виданий патент на дизайн Ipad. Це може викликати посмішку, проте разом з отриманням такого безглуздого патенту особа також набуває інструмент для захисту своїх прав інтелектуальної власності у вигляді заборони на ввезення і розповсюдження або права вимагати вилучити товар у добросовісного імпортера.

Українській судовій практиці приклади патентного троллінгу давно відомі, зокрема, рішення ВССУ від 22.06.2016 по справі №760/20577/14-ц про блокування ввезення гумових пробок для відкупорювання флаконів, широко використовуються в фармакології.

Механізм патентного троллінгу в нашій країні полягає в тому, що після отримання патенту така особа вимагає виплачувати винагороду за використання об’єкта або перешкоджає ввезенню товарів на митну територію України шляхом внесення інформації про належні йому права в Митний реєстр об’єктів інтелектуальної власності. Причому внести таку інформацію до Реєстру просто — базовим документом є патент, а плата із заявника не стягується. Далі митні органи отримують право зупинити митне оформлення товарів. і якщо постаратися, затримати його можна на невизначений термін. Жодної відповідальності за такі дії ні сам «троль», ні держава не несе. Бізнес же в зв’язку з цим несе колосальні збитки, які йому ніхто не компенсує, а в деяких випадках подібні ситуації становлять загрозу і для звичайних громадян — зокрема, коли йдеться про медичні препарати або обладнанні.

ТОВ «Здоров’я народу»: як усувати конкурентів

У нашому випадку таким патентним тролем виступило ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу». ЗМІ пов’язували цю компанію з російським політиком і бізнесменом Олександром Шишкіним, проте в самій компанії це активно спростовували.

Як би те ні було, на українському ринку є ТОВ вирішило стати монополістом за рахунок прямого знищення конкурентів з допомогою судів. В останні 6 років «Здоров’я народу» системно займається інтелектуальним рейдерством, застосовуючи методи патентного троллінгу. Належні власники патентів роками судяться з цим підприємством, визнаючи недійсними псевдопатенты.

Приміром, у 2013-2016 роках ТОВ «Здоров’я народу» подало на реєстрацію 5 комбінованих позначень: «Атрогрел» і «Кратал Здоров’я», «Тривалумен-Здоров’я», «Бипролола» і «Венорутинол», які фактично дублювали назви лікарських засобів Борщагівського хімфармзаводу (БХФЗ). Останній звернувся до суду з позовами, в результаті чого три свідоцтва, отриманих «Здоров’я народу», були визнані недійсними. З даними рішеннями судів можна ознайомитися в Реєстрі (справи №№910/11004/17, №910/11159/17, №910/11735/17).

У червні 2017 року Київський апеляційний господарський суд підтвердив незаконність реєстрації «Здоров’я народу» лікарського засобу «Еспузин-Здоров’я» із-за схожості назви з препаратом «Еспумізан», зареєстрованим німецької Berlin-Chemie (Menarini Group). Примітно, що процес тягнувся з 2013 року, справа двічі переглядався судами першої та апеляційної інстанцій (справа №910/6197/13).

Втім, на цьому «Здоров’я народу» і не думала зупинятися. Як випливає з матеріалів справи №910/30096/15 за позовом компанії Novartis AG, яка є власником знаків для товарів і послуг «Экзодерил» і «EXODERIL» (обидва захищені свідоцтвами України), ТОВ знову спробувало «позичити» чужий продукт. У 2017 році суд визнав свідчення «Здоров’я народу» на псевдопатенты недійсними.

Як бачимо, раніше суди у своїй практиці ставали на захист справжніх власників від недобросовісної конкуренції та патентних тролів. Однак з якихось причин у харківських судах вирішили розгорнути таку практику на 180 градусів.

Особлива практика харківських судів

В даному випадку під «новий виток практики» потрапила продукція виробництва АТ «Калцекс» (Kalceks, AS, Латвія), офіційним дистриб’ютором якої є ТОВ «Диатом».

В кінці 2017 року «Здоров’я народу» зареєструвало за собою патенти на лікарські засоби, аналогічні тим, які виробляє і поставляє в Україну «Калцекс»: «Морфін», «Діазепам», «Промедол» і «Фентаніл». Як описано вище, далі була застосована типова схема»: інформацію про «права» «Здоров’я народу» на ці препарати внесли в Митний реєстр об’єктів інтелектуальної власності. Внаслідок цього продукція АТ «Калцекс», яка була поставлена українського дистриб’ютора «Диатом», була заблокована до ввезення на митниці і на даний момент припадає пилом на складі, хоча ці медикаменти необхідні пацієнтам.

Процесуальні норми тут не працюють — працює «барабан»

Цікаво в цій історії те, що незважаючи на прямі санкції за зловживання правами, які прописані в процесуальних кодексах, суди спокійно сприймають те, що «Здоров’я народу» закидає їх позовами до відповідачів з аналогічним предметом спору і з аналогічних підстав. Так, до Господарського суду Харківської області було подано 14 (!) аналогічних позовів, Харківський окружний адміністративний суд — 11, а в Московський райсуд Харкова — 5.

Як відомо, «бомбардування» позовами — один з найбільш зручних інструментів для того, щоб забезпечити потрапляння справи, врешті-решт, до «потрібного» судді. В юридичному середовищі така тактика іменується «барабаном»: інші позови, що потрапили «не туди», потім відгукуються.

Приміром, з 14 позовів, поданих до Господарського суду Харківської області (справи під №№922/2443/18, 922/2458/18, 922/2484/18, 922/2466/18, 922/2452/18, 922/2442/18, 922/2433/18, 922/2414/18, 922/2409/18, 922/2392/19, 922/2428/18, 922/2387/18, 922/2390/18, 922/2366/18) до ТОВ «Право-ресурс», ТОВ «Диатом» та інших, у яких «Здоров’я народу» просило суд заборонити «Диатому» здійснювати ввезення та реалізацію на території України лікарських засобів виробництва «Калцекс», а також зупинити митне оформлення цих лікарських засобів, все, крім одного (у справі №922/2443/18), були відкликані.

Аналогічна ситуація має місце у Харківському окружному адміністративному суді, куди «Здоров’я народу» подало 11 позовів до Київської митниці ГФС, Державної фіскальної службі України та ТОВ «Диатом». 6 вересня 2018 року суддя того суду Михайло Спиридонов прийняв до провадження справу №2040/7337/18 і своїм визначенням заборонив «Диатому» ввезення та реалізацію на території України засобів виробництва «Калцекс». Ряд інших справ просто повернули.

Примітно, що ввівши суд в оману, «Здоров’я народу» обгрунтувало позовну заяву тим, що воно нібито володіє виключними майновими правами на певні знаки для товарів і послуг. І суд фактично «на слово» повірив позивачу, хоча Мінекономрозвитку у своєму офіційному листі за підписом заступника міністра Михайла Титарчука прямо вказує, що зареєстровані «Здоров’я народу» знаки «Морфін-ДТ», «Фентаніл-ДТ», «Промедол-ДТ» містять у своєму складі Міжнародні непатентовані назви фармацевтичних субстанцій: промедол, морфін, фентаніл, і в зв’язку з цим така реєстрація не може бути (!) підставою для заборони або обмеження щодо імпорту в Україну будь-якою особою препаратів, які містять зазначені назви, в тому числі і АТ «Калцекс».

У Московському райсуді солідарність з колегою, очевидно, для закріплення його рішення (оскільки позовні вимоги ідентичні) суддя Олександр Майстренко виніс ухвалу про забезпечення позову, якою заборонив «Диатом» ввезення і реалізацію медикаментів (справа №643/17865/18). На даний момент «Диатом» подало апеляційну скаргу про скасування ухвали про забезпечення позову, і 2 січня 2019 року Харківський апеляційний суд прийняв її до провадження (справа №22-ц/818/4/19 суддя-доповідач Роман Піддубний, судді Круглова Світлана і Олена Тычкова).

Коли тяганина на користь рейдерів

Вищезазначені справи не розглядаються судами по суті, хоча патенти, які є предметом захисту у всіх цих процесах, ще 2 липня 2018 року були визнані Господарським судом Києва недійсними. Зазначене рішення по справі №910/4881/18 набуло чинності 27 вересня 2018 року, а новий Верховний Суд 18 грудня 2018 року залишив його без змін.

«Суди попередніх інстанцій, повно та всебічно дослідивши обставини справи і перевіривши їх наявними доказами, яким надали належну оцінку з наведенням у судових рішеннях зі справи необхідного мотивування, встановивши, що корисні моделі: «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «Морфін» (патент України №120761), «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «Діазепам» (патент України №120762), «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «Промедол» (патент України №120763), «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «Фентаніл» (патент України №120764) не відповідають критерію патентоздатності «новизна»… Доводь касаційної скарги висновків попередніх судових інстанцій не спростовують», — зазначається в рішенні Касаційного господарського суду ВС, який відмовив «Здоров’я народу» у задоволенні касаційної скарги.

З єдиного реєстру прав інтелектуальної власності відомостей про наявність у ТОВ «Здоров’я народу» прав на корисні моделі «Морфін», «Фентаніл», «Диазепекс», «Промедол» виключені.

Разом з тим, в судах зволікають з остаточним рішенням. Так, у Харківському апеляційному адміністративному суді прийнята до виробництва ще 18 жовтня 2018 року апеляційна скарга ТОВ «Диатом» по справі №2040/7337/18 досі не розглянута. Слухання справи переносився 8 разів — зрозуміло, за клопотанням «Здоров’я народу». Потім, у грудні 2018-го в зв’язку з формуванням замість Харківського Другого апеляційного адміністративного суду виробництво передали іншій колегії суддів.

З-за такого зволікання, яке не в’яжеться з завданнями судової реформи, продукція «Калцекса» вже 4 місяці не поставляється в медичні установи. І якщо найближчим часом не буде розглянуто справу №2040/7337/18, пацієнти Інституту нейрохірургії ім. Ромоданово, Клінічної лікарні ГУД, Міської лікарні екстреної медичної допомоги Запоріжжя, Подільського онкологічного центру та інші будуть позбавлені вкрай необхідних знеболюючих препаратів.

Аналогічна ситуація з розглядом справи №2040/7337/18 у Харківському окружному адміністративному суді: незважаючи на відсутність предмету захисту (визнання патентів недійсними), суд з якихось причин призначає комплексну експертизу на їх новизну, а розгляд клопотання про поновлення справи переносить.

Поки триває тяганина в судах, «Здоров’я народу» цим успішно користується і поширює серед установ охорони здоров’я листи, що містять неправдиві відомості щодо наявності у нього патентів, які обмежують господарську діяльність «Диатома» за розпорядженням лікарськими засобами виробництва АТ «Калцекс» на території України.

Очевидно, що поставити крапку в цьому процесі і відновити справедливість може тільки суд. Проте він не поспішає…

Оскільки мають місце очевидні порушення антимонопольного законодавства, «Диатом» вирішило паралельно застосувати інший механізм і подала до Антимонопольного комітету України заяву про те, що «Здоров’я народу» вчинило порушення, передбачене ст. 15 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Це стосується порушення обмеження імпорту лікарських засобів, а саме наркотичних анальгетиків у формі ін’єкційних розчинів на територію України з використанням деклараційних патентів, які були отримані неправомірно (що підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили), а також неправомірно отриманих свідоцтв на знаки для товарів і послуг

P. S. Цікаво, що на тенденцію подачі т. н. «штучних» позовів звернув увагу і новий Верховний Суд у згаданому вище рішенні у справі №910/4881/18: «Верховний Суд у прийнятті даної постанови керується ї принципу res judicata, базове тлумачення якого вміщено в рішеннях Європейського суду з прав людини від 03.12.2003 у справі «Рябих проти Росії», від 09.11.2004 у справі «Науменко проти України», від 18.11.2004 у справі «Праведна проти Росії», від 19.02.2009 у справі «Христовий проти України», від 03.04.2008 у справі «Понамарьов проти України», в яких цей принцип розуміється як елемент принципу юридичної визначеності, що вимагає поваги до залишкового рішення суду та передбачає, що перегляд остаточного та обов’язкового до виконання рішення суду не може здійснюватись лише з однією метою — домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі, а повноваження судів вищого рівня з перегляду (у тому числі касаційного) мають здійснюватися виключно для виправлення судових помилок і недоліків. Відхід від res judicate можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини, за наявності яких у даній справі скаржником не зазначено й не обґрунтовано».