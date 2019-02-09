Київ: Сепаратисти застосували лазерне зброя

У Держприкордонслужбі зазначили, що неодноразово фіксували такі випадки.

Сепаратисти використовували лазерне зброя в районі пункту пропуску Станиця Луганська. Про це в суботу, 9 лютого, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

За даними відомства, до 4:00 ранку 9 лютого, починаючи з 22:00 8 лютого, в районі КПВВ Станиця Луганська прикордонні наряди по прикриттю дорожнього коридору фіксували з боку окупованій території промені світло-фіолетового кольору з періодичністю кожні 2-3 хвилини.

“Із-за особливостей рельєфу місцевості і небезпеку використання оптичних і тепловізійних приладів точних місць виходу променя встановити не вдалося”, – повідомили у ДПСУ.

У відомстві зазначили, що підрозділи Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил неодноразово фіксували такі випадки. Так, протягом 2016-2018 років в ході несення служби поразка органів зору отримали п’ять військовослужбовців Краматорського прикордонного загону.

Нагадаємо, в березні 2018 року сепаратисти на Донбасі використовували лазерне зброя. Один з прикордонників отримав опік сітківки ока.