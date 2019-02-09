У Британії моторошне ПП з пасажирським літаком потрапило на відео

Літак компанії British Airways не зміг з першого разу приземлитися в лондонському аеропорту Хітроу, відрекошетив і з-за сильного бічного вітру.

Вітер був такої сили, що лайнер лише торкнувся посадочну смугу, після чого відскочив назад у повітря. Літаку довелося зробити ще одне коло.

Метеорологи уточнюють, що швидкість вітру в деяких регіонах королівства склала більше 80 км/год, а пориви досягали показника більше 110 км/год.

Через негоду у Великобританії впало багато дерев, які обірвали лінії електропередачі. Також із міркування безпеки були перекриті автомобільні мости му деякі дороги. Відомо про дві жертви.