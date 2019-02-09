Ризі кілька тисяч людей вийшли підтримати проросійського мера

Перед мітингувальниками виступили члени партії “Згода”.

У Ризі на акції в підтримку проросійського мера Ніла Ушакова зібралося кілька тисяч людей.

Учасники акції тримають плакати російською та латиською мовами: “Залиште в спокої Ризьку думу. Забезпечте хорошу освіту нашим дітям” ,”За Нілу!”, “Де наші пенсії?”, “Справжня демократія = Влада народу” та інші.

Також мітингувальники скандують: “Поки ми єдині – ми непереможні”.

Перед мітингувальниками виступили члени партії “Згода”, лідером якої є Ушаков.

До мітингувальників вийшов Ушаков, який вибачився за свої помилки і за те, що не встиг зробити.

“Але я не робив нічого протиправного, за що мені було б соромно”, – сказав він.

Також він зазначив, що його рідна мова – російська, і він пишається цим, але при цьому він підкреслив, що любить Латвію.

Нагадаємо, національне об’єднання VL-ТБ/ДННЛ заявляло, що проведе 9 лютого свій мітинг на Ратушній площі одночасно з пікетом, який організовує проросійська партія “Згода”.

Нагадаємо, 30 січня латвійське Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією провело обшук в офісі та будинку Ушакова у зв’язку зі справою про закупівлі в муніципальному підприємстві Rīgas satiksme.