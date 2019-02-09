Антиутопія, що стала реальністю. Росія і світ готуються до переходу на новий рабовласницький лад

Експерти вважали, що першим в епоху цифрового рабства увійде Захід, однак виявилося, що Китай більше готовий до соціальних нововведень. Слідом за Піднебесної тренд на новий спосіб взаємодії в соціумі підхопить і інший світ

Капіталізм правил в світі протягом багатьох років. З ним пов’язана сучасна історія більшості розвинених держав, проте поступово епоха цієї економічної системи йде в минуле.

Аналітики дають безліч варіантів того, що прийде на зміну так званої грошової цивілізації. І, згідно з одним із сценаріїв, людство змінить вектор і піде по шляху розвитку, в якому гроші будуть грати підпорядковану роль або навіть поступово зникнуть взагалі, так як будуть не потрібні. Замість них світ створить новий рабовласницький лад, де не потрібні долари і євро, а потрібно ефективно контролювати кожен крок нового раба, його думки і вчинки.

Хтось називає це орвеллівським кошмаром. Хтось цифровим рабством. А хтось бере на озброєння і вже впроваджує цю систему для своїх громадян.

Китайська антиутопія

З 2014 року в Китаї створюється і впроваджується “система соціального довіри” – урядова програма оцінки громадян по ряду параметрів. Вона дозволяє заохочувати за соціально схвалюються і карати за порушення закону або інших правил.

Спочатку введення системи поширювалося на невелику кількість громадян – умовний місто N, кожен житель якого володів певною сумою балів, однаковою для кожного з них на старті. Далі ця сума або зростала, або зменшувалася, в залежності від того, що корисного чи шкідливого робив кожен конкретний громадянин. Поступово система почала поширюватися на все більш широке коло людей і зачепила навіть юридичні особи – китайські компанії перевіряють на відповідність екологічним і юридичним нормам, досліджують умови безпеки праці на підприємстві та його фінансову звітність. За результатами перевірок штрафують на бали або, навпаки, дають додаткові “соціальні окуляри”.

За даними китайської газети Global Times, нова система впроваджується в країні дуже активно. На кінець квітня 2018 року понад 15 мільйонів китайців, тобто кожен сотий житель країни, зазнали адміністративних стягнень з-за низького рівня соціального рейтингу”.

А втратити безцінні бали не так вже й складно, потрібно лише вчасно сплачувати кредити, порушувати ПДР, викладати в китайський інтернет заборонену інформацію (наприклад, вказувати несправжнє ім’я в соцмережах). Санкції за низький рейтинг досить неприємні – проштрафилися китайці не можуть влаштуватися на роботу у державні або отримати соцзабезпечення, їм гарантований особливо ретельний огляд на митниці, вони не отримають керівні посади в харчовій і фармацевтичній промисловості, їм не продадуть хороші авіаквитки і не пустять в люксові готелі з ресторанами.

Примітно, що рейтинг можна відновити зразковою поведінкою.Наприклад, громадянської благодетелью вважається інформування влади про помічені порушення інших громадян. За значна кількість балів на особистому рахунку заохочують громадян – їм тиснуть руки представники китайської еліти, їх беруть на престижну і високооплачувану роботу, їх дітей беруть в кращі школи, а таксі приїжджає швидше.

Влада країни при цьому підкреслюють, що все йде за планом – такий метод, на їх думку, відповідає ідеям побудови суспільства на взаємній довірі і вимогам соціалістичної ринкової економіки.

Небезпеки цифрового рабства

На думку експертів, практика Китаю з його системою соціального довіри – це перший крок до суспільства, де головною валютою будуть не гроші, а власна “карма”. Тобто, кількість зароблених зразковою поведінкою балів. Про це розповідає представник російського економічного товариства імені С. Ф. Шарапова, професор Валентин Катасонов.

По суті, це вибудовування тієї системи, про яку писав Джордж Оруелл у своєму романі-антиутопії “1984”. Так, багато хто думав, що ця антиутопія буде реалізована в якійсь західній країні, оскільки начебто Захід більш розвинений в технологічному відношенні, тому що західні люди більш адаптовані до технологічних нововведень. Але з’ясувалося, що китайці в якомусь сенсі випереджають Захід – у них і цифрові технології налагоджені непогано, і допомагає те, що самі китайці дуже схильні до того, щоб користуватися цими технологіями. Так що вони добровільно йдуть під цей цифровий ковпак — Валентин Катасонов, представник російського економічного товариства імені С. Ф. Шарапова, професор

Експерт зазначає, що історичні особливості Китаю виростили з громадян країни людей-мурашок – своєрідних біороботів, яких влаштовує модель суспільства, де необхідно вписуватися в рамки рейтингу і неухильно слідувати правилам. Західні люди до такої моделі життя поки не цілком готові, за рідкісним винятком.

“Взяти тих же німців. При всіх їх мінуси, є один незаперечний плюс – вони не довіряють безготівкових грошей. Впровадження їх у Німеччині особливо туго йде. А ось Шведи вже попереду всієї Європи, вони мають намір вже до 2020 року повністю емансипуватися від готівкових грошей”,

— зазначає Катасонов в інтерв’ю “Цесарограда”.

На думку економіста, ідея цифрового рабства має свої переваги. Але є і ряд недоліків. Найзначніший з них – можливість маніпуляції людьми через рейтинг. Відсікаючи “несприятливих” громадян від соціальних благ та можливостей, влади можуть забезпечити собі вічне існування, повністю убезпечити себе. Адже людям з низьким рейтингом законом заборонено займати високі пости – в тому числі, в уряді. А значить, вони ніколи не займуть твоє місце. А в ситуації, якщо вони не зможуть знайти іншу роботу із-за своєї “неблагонадійності”, якщо не будуть отримувати соцзабезпечення… Як виражається Катасонов, “вони просто помруть”. Залишаться лише зручні для держави цифрові раби, що не порушують жодних правил.

Кожній країні по Великому Братові

Передбачається, що таке майбутнє вже близько і не уникне долі вступу у світ, де головною валютою стануть соціальні бали, і Росія. І сховатися від пильного погляду “Великого Брата” буде дуже складно – хіба що кинути всі блага цивілізації і піти жити в ліс.

Експерти визнають, що людина дуже швидко звикає до цифрових нововведень. В життя кожного дуже швидко увійшли банківські картки, мобільні телефони, інтернет. І так само швидко може увійти в життя кожного цифрове рабство. На думку аналітиків, в умовах тотальної цифровізації світу, воно навіть не буде сприйнято як щось ненормальне або споріднене диктату. Швидше за все, на підготовлений грунт ця система ляже дуже благодатно і, як і в Китаї, дасть свої плоди. Влади отримають слухняних громадян і поступово позбавлять всіх благ тих, хто їм неугодний, а суспільство отримає нові можливості для розвитку (доступні, однак, лише тим, хто “добре себе веде“).

Наталія Смірнова