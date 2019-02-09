“Всі підуть в пекло!” Письменник-терорист Прилепін пригрозив українцям з-за ПЦУ

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на стороні терористів “ДНР”, пригрозив українцям пекельними муками за вихід з-під контролю Московського патріархату і перехід у Православну церкву України.

“Святий Лаврентій Чернігівський говорив, щоб ні в якому разі не відколювалися від Московського патріархату. Казав, що не було хрещення України, а було хрещення Русі. Що як неподільна Свята Трійця, так неподільна Росія, Україна і Білорусь. Якщо з’явиться розкольник — анафема йому. Сам піде в пекло і безліч людей з собою поведе! Але мало що святі кажуть, кого це хвилює?” — обурився Прилєпін.