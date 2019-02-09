Чиновник Держміграції, отримав від іноземця 14 тис. грн за сприяння в отриманні громадянства, затриманий у Львові, – СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного спеціаліста одного з районних відділів Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав у жителя однієї з країн Південної Азії 14 тисяч гривень за сприяння в отриманні громадянства України іноземцем.

Правоохоронці затримали чиновника у Львові біля будівлі обласного управління Державної міграційної служби після отримання усієї суми хабара.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.