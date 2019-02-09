У Парижі почалися зіткнення між «жовтими жилетами та поліцією

Перші зіткнення відбулися в Парижі між учасниками протестного руху “жовтих жилетах” і правоохоронними органами.

У Парижі та інших французьких містах тринадцяту суботу проводяться акції протесту “жовтих жилетів”. Як повідомляється, хода розпочалася о 10.30 (12.30 мск) з площі Шарля де Голля. Перші сутички з правоохоронцями сталися через кілька годин неподалік від Національної асамблеї. Відзначається, що поліція застосувала сльозогінний газ у відповідь на “снаряди”, які запускали маніфестанти. Після зіткнень протестуючі попрямували у бік будівлі Сенату.

Радіостанція повідомляє, що демонстрації проходять менш активно у порівнянні з минулою суботою, коли по всій Франції протестували понад 58 тисяч осіб. В цю суботу, як очікується, акції будуть розосереджені по території всієї країни.

Масштабні протести “жовтих жилетах” почалися у Франції 17 листопада з вимоги не підвищувати податок на пальне і ціни на бензин. Незадоволені соціальною політикою французьких властей учасники руху продовжують виходити на вулиці по всій країні, незважаючи на оголошені керівництвом Франції заходів для заспокоєння обстановки. Часто акції протесту супроводжуються заворушеннями і сутичками демонстрантів з поліцією. За даними ЗМІ, за більш ніж два місяці протестних акцій поранення отримали близько 1,9 тисячі маніфестантів і близько 1,2 тисячі співробітників правоохоронних органів.