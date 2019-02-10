У Парижі проходять нові акції протесту

Рух “жовтих жилетах” проводить протестні акції в 13-й раз.

У Парижі в суботу, 9 лютого, перед будівлею Національного зборів відбулися зіткнення мітингувальників “жовтих жилетах” з поліцією. Один важко постраждалий маніфестант відвезений в лікарню.

За словами очевидця, потерпілий отримав поранення після вибуху світлошумової гранати, кинутої поліцейським в момент, коли демонстранти намагалися подолати огорожі біля входу на територію Національного зборів.

Рух “жовтих жилетах” проводить протестні акції в 13-й раз, як зазвичай, в кінці тижня. Минулого тижня, 2 лютого, акції пройшли під гаслом боротьби з поліцейським насильством. В знак солідарності з одним з лідерів протесту Жеромом Родрігесом – пораненим в око тижнем раніше – багато маніфестанти вийшли в закривають одне око пов’язках і з “кривавими плямами” на жилетах.