Європейських дипломатів попередили про сотні російських шпигунів

У бельгійській столиці активні близько 250 китайських і 200 російських шпигунів.

Європейських дипломатів, які працюють у Брюсселі, попередили про сотні російських і китайських шпигунів, що працюють у місті.

Внутрішня служба безпеки Європейської зовнішньополітичної служби попередила європейських дипломатів і військових про шпигунської активності китайської і російської розвідок.

Дипломатів застерегли, зокрема, від відвідування окремих закладів в безпосередній близькості до європейського кварталу, в тому числі стейк-хауса і кафе в пішій доступності від будівлі Єврокомісії та Європейської зовнішньополітичної служби.

За даними служби безпеки, у попередні роки найбільш активними в бельгійській столиці були російські шпигуни. Конкретних цифр, правда, там не називають

Як зазначається, російські і китайські шпигуни в Брюсселі працюють в основному на посольства і торговельні представництва.