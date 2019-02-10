“А як же клятва Гіппократа?”: у Москві фельдшер швидкої допомоги обікрала пацієнтку без свідомості

Кричущий випадок зі «швидкою допомогою» стався в Москві. Викликана бригада, прибувши на місце, в першу чергу зайнялася не допомогою пацієнтці, а пошуком у дівчини грошей і цінностей.

Інцидент стався 2 лютого. 27-річна мешканка Москви втратила свідомість на сходовій клітці. Прийшовши до тями, дівчина виявила, що з сумки пропали айфон і 25 тисяч рублів. Вирахувати зловмисника допомогли камери відеоспостереження. Крадієм виявилася 57-річна фельшер «швидкої».

Раніше в Москві бригади «швидкої допомоги» поскаржилися журналістам на низькі зарплати, а також на негласну установку: збільшувати кількість виїздів на будинок, але при цьому скорочувати кількість привезених у лікарні пацієнтів.