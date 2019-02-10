Відомого російського актора госпіталізували з інфарктом

Відомий російський актор Петро Зайченко в ніч на 9 лютого був госпіталізований з інфарктом. За словами його родичів, до приїзду медиків 75-річний чоловік переніс кілька нападів, після чого його доставили в реанімацію.

Про це інформує КП Волгоград.

В даний час стан актора оцінюється як важкий.

Петро Зайченко є заслуженим артистом Росії, лауреатом призу «За кращу чоловічу роль» на Міжнародному кінофестивалі в Іспанії. Глядачам він відомий насамперед ролями Івана Пухова у фільмі «Парад планет» (1984), Шликова в «Таксі-блюз» (1990), Метелиці в «Тарасі Бульбі» (2009).