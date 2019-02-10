Кілька сотень тисяч людей вийшли на акцію протесту в Римі

Сотні тисяч людей у Римі відгукнулися на заклики італійських профспілок і вийшли в суботу, 9 лютого, на акцію протесту проти економічних заходів уряду країни.

Зазначено, що під гаслом “Майбутнє для роботи” демонстранти закликали уряд забезпечити кращі державні і приватні інвестиції, провести фундаментальні реформи економіки і створити нові робочі місця.

Як зазначається, це найбільша подібна демонстрація в Італії за останні чотири роки. Профспілки звинувачують італійський уряд в дуже малих інвестиціях для підтримки економіки. Крім того, заходи запланованої пенсійної реформи вони вважають недостатніми. Також профспілки переконані, що введення базового доходу допоможе боротися з бідністю і безробіттям в країні.

З березня 2018 року в Італії керує коаліція з правопопулістської партії “Ліга Півночі” і популістського Руху “п’яти зірок”. За останні три місяці 2018 року італійська економіка скоротилася через падіння експорту.