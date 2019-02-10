Це кандидат в президенти: Геращенко пообіцяв викрити замовника штурму поліції в Києві

Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко пообіцяв викрити кандидата в президенти України, штаб якого організував побоїще в поліцейському відділку Києва.

Пост-звернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook. Геращенко додав, що поліція не допустить використання сили будь-яким кандидатом у президенти чи політичною силою.

“Певні кандидати в президенти України вирішили використовувати енергію патріотично налаштованих громадян у своїх брудних цілях, заради досягнення бажаної перемоги на виборах. Кожен, хто вирішить силою зривати законні політичні акції будь-якого кандидата в президенти і, таким чином, перешкоджати законній передвиборної кампанії, понесе відповідальність, передбачену законом”, — зазначив він.

Геращенко нагадав, що згідно ст. 39 Конституції України, будь-яка людина має право на мирні зібрання без зброї і без застосування сили. Так він може доносити свою позицію до суспільства і органів влади.

“Приходити з кастетами, ножами, газовими балончиками, обливати кандидатів у Президенти зеленкою, брудом і намагатися зірвати законні політичні акції — це порушення закону. Якщо нині кандидат у президенти, штаби якого вирішили використовувати силу для зриву кампанії інших кандидатів, не зупиниться, то поліція буде змушена, по-перше, назвати ім’я цього кандидата, а, по-друге, пред’являти підозри не тільки виконавців, а й замовників цих брудних акцій проти опозиційних кандидатів, як тільки вони будуть встановлені”, — сказав він.

ФБ Геращенко

ФБ Геращенко