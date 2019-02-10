В Парижі “жовті жилети” спалили авто військового патруля біля Ейфелевої вежі

У суботу, 9 лютого, в Парижі протестувальники з числа “жовтих жилетах” підпалили авто, що стоїть біля Ейфелевої вежі.

Мітингувальники спалили машину військового антитерористичного патруля Santiniel. Відзначається, що на передньому склі автобыла зроблена образлива для військових напис в дусі місцевих анархістів.

За яких обставин стався підпал, невідомо. Зазвичай в кожній патрульній машині переміщається чотири-шість озброєних автоматами солдатів.

Додамо, сьогодні поліція провела біля Ейфелевої вежі затримання кількох осіб. Місцеві ЗМІ повідомляли, що частина “жовтих жилетах” спробує відновити маніфестацію на Єлисейських полях, де вона почалася вранці і звідки колона вирушила по місту до будівель верхньої та нижньої палати парламенту.