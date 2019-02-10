США вимагають від Гуайдо не допустити військового конфлікту в Венесуелі

У США попередили Гуайдо: домагатися військової інтервенції до Венесуели – неприпустимо.

“Пан Гуайдо, ви проголосили себе лідером Венесуели, але вам не слід намагатися вирішити американську військову інтервенцію. Тільки Конгрес США має право робити це. І ми цього робити не збираємося”, – написав він.

Варто відзначити, що раніше Гуайдо в інтерв’ю Wall Street Journal не виключив, що для повалення існуючого режиму може знадобитися іноземна інтервенція. За його словами, “військова операція може бути найбільш ефективною формою тиску”, але це не те, на що опозиція сподівається.