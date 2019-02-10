У французькому Ліоні прогримів вибух: є жертви

Вибух і пожежа сталися в булочній вранцузького міста. В результаті інциденту загинули дві людини – жінка і дитина. Ще чотири людини постраждали.

Французькі ЗМІ повідомили про інцидент в мережі інтернет.

Зокрема, видання AFP повідомило про те, що жертвами пожежі стали жінка і дитина. Ще чотири людини були госпіталізовані з ушкодженнями.

Наголошується, що вибух стався на першому поверсі. Вогонь від пожежі став розповсюджуватися вгору. Зараз пожежникам вдалося локалізувати пожежу. Про причини вибуху не повідомляється.

Видання La Plume Libre повідомило, що до ліквідації пожежі залучено 75 рятувальників і 27 пожежних автомобілів.