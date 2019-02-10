В Тайланді в курортній зоні знайшли три обезголовлених тіла

Поліція підозрює, що жахливі знахідки пов’язані між собою.



Два обезголовлених тіла були знайдені на пляжах Mae Rampueang і PMY Beach в провінції Районг, в 40 кілометрах від курортної Паттайї.

Першим виявили оголене чоловіче тіло без голови. В області шиї є порізи. На зап’ясті татуювання з англійськими літерами. Поліція вважає, що чоловік помер як мінімум за тиждень до того, як тіло було знайдено.

Друге обезголовлене тіло знайшли на сусідньому пляжі, в 10 кілометрах від першого. Тіло також належить чоловікові, на ньому було надіто нижня білизна. Поліція вважає, що цей чоловік помер як мінімум за 10 днів до того, як тіло було знайдено.

Начальник поліції району повідомив, що раніше на цьому тижні біля пристані рибалки виявили голову жінки з довгим волоссям, вона явно пробула у воді багато днів.

Всі знахідки були доставлені в поліцейський госпіталь для розтину. Зараз вивчаються всі списки зниклих без вести, щоб спробувати знайти родичів загиблих.

Поліція підозрює, що жахливі знахідки пов’язані між собою.