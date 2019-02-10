Картини Гітлера не продали на аукціоні в Нюрнберзі

На аукціоні в Німеччині не змогли продати п’ять картин, приписуваних лідеру німецьких нацистів Адольфа Гітлера.



Вважається, що потенційних покупців відлякали високі стартові ціни від 19 до 45 тисяч євро і підозри в достовірності творів мистецтва.

Як зазначається, аукціонний дім Weidler провів спеціальну розпродаж” у Нюрнберзі, місті, в якому в 1945 році судили нацистських злочинців. Зараз організатори торгів не стали коментувати причини невдачі, але сказали, що картини можуть бути продані пізніше.

Серед предметів, які не вдалося продати, були вигляд на гірське озеро і картина з плетеним кріслом з символом свастики, яке, ймовірно, належало покійному нацистського диктатора.

Відомо, що за кілька днів до продажу декілька творів мистецтва були відкликані за підозрою, що вони були підробками.











