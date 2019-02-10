Обвалення будинку в Стамбулі: кількість жертв зросла

Кількість загиблих при обваленні будинку в турецькому Стамбулі зросла до 21 людини, ще 14 отримали поранення.



У Стамбулі число загиблих в результаті обвалення житлового будинку зросла до 21 людини. Про це заявив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу на прес-конференції, повідомляє в неділю.

Зазначено, що ще 14 людей отримали поранення, семеро постраждалих перебувають у реанімації.

За даними турецького міністра, у момент обвалення в будівлі перебували 35 жителів. Раніше влада заявляла, що в будинку проживали 43 людини. Досі незрозуміло, чи залишаються ще жителі під завалами, однак пошукова операція триває, додав Сойлу.

У свою чергу президент Реджеп Тайіп Ердоган, прибувши на місце події, заявив, що його країні потрібно зрозуміти відбулося “велике число уроків”. За його словами, трагедія сталася через те, що “будівлю було зведено незаконно, просто заради заробітку грошей”.

Передбачається, що тепер у всіх будинках в околицях проведуть перевірку. Пізніше турецький міністр екології та містобудування Мурат Куруме повідомив, що жителів десяти будинків по сусідству з місцем катастрофи евакуювали.