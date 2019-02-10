В Африці розбився військовий вертоліт

В результаті аварії загинули три людини, ще десять отримали поранення.



В Африці розбився вертоліт Мі-8, Військово-повітряних сил Ефіопії. Про це повідомили Тимчасові сили ООН із забезпечення безпеки в районі Аб’єй в Facebook.

Зазначено, що вертоліт прямував з суданського міста Кадугли в прикордонний район Аб’єй, а на його борту перебували 23 людини.

“В результаті аварії загинули три людини. Ще 10 отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані. Постраждалих доставили в лікарню в Кадугли”, – йдеться в повідомленні.