В Ізраїлі сталося смертельне ДТП за участю автобуса

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані



В Ізраїлі в дорожньо-транспортній пригоді за участю рейсового автобуса і легкового автомобіля загинули дві людини і більше 40 отримали поранення. Про це повідомляє медична служба країни.

“ДТП на шосе 443: медики констатували смерть 2 пасажирів автобуса. Поранення отримав 41 чоловік, двоє з них знаходяться у важкому стані, п’ятеро – в стані середнього ступеня тяжкості, ще 34 отримали незначні травми”, – повідомленні.

Державне радіо “Кан” повідомляє, що госпіталізація поранених у лікарні завершено.