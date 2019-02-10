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В Ізраїлі сталося смертельне ДТП за участю автобуса

10.02.2019

В Израиле произошло смертельное ДТП с участием автобусаДвоє постраждалих перебувають у важкому стані

В Ізраїлі в дорожньо-транспортній пригоді за участю рейсового автобуса і легкового автомобіля загинули дві людини і більше 40 отримали поранення. Про це повідомляє медична служба країни.

“ДТП на шосе 443: медики констатували смерть 2 пасажирів автобуса. Поранення отримав 41 чоловік, двоє з них знаходяться у важкому стані, п’ятеро – в стані середнього ступеня тяжкості, ще 34 отримали незначні травми”, – повідомленні.

Державне радіо “Кан” повідомляє, що госпіталізація поранених у лікарні завершено.

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