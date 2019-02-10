Свобода валютних операцій: що тепер можуть робити українці

Закон «Про валюту і валютні операції» вступив в силу, а разом з ним заробив і пакет нових валютних правил Нацбанку. Тепер українці не тільки можуть обмінювати валюту онлайн, але і переказувати за кордон до 50 тис. євро в рік.

Бізнесу також пощастило: йому спростили експортно-імпортні операції. У виданні FinClub вибрали ключові валютні новації.

Онлайн всьому голова

Запуск дистанційного безготівкового обміну валют фізичними особами – це лише одна з десятків послаблень, передбачених новими валютними правилами, які набрали чинності 7 лютого. Але підвищений інформаційний ажіотаж навколо цієї теми створив відчуття, що це чи не головна норма, заради якої затівалася вся валютна реформа.

В Альфа-Банку мінімальні операції стартували від $10. «Операції купівлі-продажу валюти будуть проводитися без комісії за єдиним курсом валют, який діє у відділеннях банку. Придбана валюта моментально доступна клієнту на рахунку або картки для розрахунків, розміщення на депозиті або зняття готівки», – говорить віце-президент, голова управління електронного бізнесу Альфа-Банку Ілля Лежаків.

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В Приватбанку очікують, що перехід українців на новий функціонал знизить частку анонімних валютообмінних операцій у банківській системі. Адже кожна операція онлайн ідентифікується, на відміну від обмінних операцій у касі банку, які зараз проводяться анонімно. Виграш від онлайну отримають обидві сторони: банки мінімізують ризики і витрати, пов’язані з перевезенням та зберіганням готівки у відділеннях, а клієнти заощаджують час на покупку валюти і уникають втрат від шахрайства незаконних обмінних пунктів.

«Ми очікуємо досить високий попит на послугу з перших днів роботи сервісу і перехід значної частини клієнтів на онлайн-покупку валюти за рахунок зручності. У той же час в середньостроковій перспективі готівковий обмін через каси банків та обмінні пункти все одно буде все ще затребуваний клієнтами, які звикли оперувати готівковою валютою. До того ж зняття іноземної валюти в банкоматах поки не дозволено, тому каси банку є єдиним місцем отримання готівкової валюти», – поскаржився Ілля Лежаків.

Про запуск валютообміну онлайн з 7 лютого також заявили в Альтбанке. «Ми активували функціонал обміну валют в мобільному додатку Altbank Private. Тепер при наявності відкритих рахунків в іноземній валюті в Altbank можна здійснювати купівлю, продаж, обмін валюти через мобільний додаток з урахуванням обмежень, встановлених НБУ», – оголосили в Альтбанке.

В Укрсиббанку акцентують увагу на тому, що з 7 лютого їх клієнти «можуть проводити валютообмінні операції онлайн за вигідним курсом та без додаткових комісій». «Разом за сьогодні на 18:00 продали $1,1 млн 228 тис. євро. Середня сума покупки $548, продажу – $147. Максимальна угода – клієнт продав 9400 євро. Працює все 24/7», – повідомив заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу Укрсиббанку Костянтин Лежнін.

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Формально кожен банк повинен забезпечити валютообмін клієнту без підтверджуючих документів на суму до 150 тис. грн (приблизно $5,54 тис.), але кожен банк встановлює свої ліміти. «Ви можете здійснювати операції обміну валюти через мобільний додаток протягом операційного дня банку з 9:00 до 17:00, з урахуванням наступних добових лімітів: купівля валюти – до $1500, продаж і обмін – до $5 тис. в еквіваленті», – кажуть у Альтбанке.

До речі, всі банки оперують саме двома іноземними валютами – долар США і євро. Але в ОТП Банку заявили, що готові працювати відразу з десятьма валют (USD, EUR, CZK, HUF, JPY, RUB, SEK, CHF, GBP, PLN). Правда, в системі OTP Smart існує тариф за купівлю валюти – 0,1%. А сама послуга доступна лише у робочі дні з 10:00 до 17:00.

Чому ж одні банки дозволяють обмінювати валюту і вночі, і вдень, а інші – тільки в робочий час?

6 лютого, НБУ терміново вніс зміни у свої правила: тепер банки проводять валютообмін на суму до 150 тис. грн протягом операційного дня, а календарного дня. «Це означає, що онлайн-купівля валюти через інтернет-банкинги і мобільні додатки доступна для громадян у режимі 24/7», – заявили в НБУ.

Крім того, НБУ дозволив оперативно проводити операції купівлі валюти за кредитні гривневі кошти «в незначному обсязі». На практиці це означає, що клієнт може проводити операції купівлі валюти за рахунок кредитного ліміту за своєю кредиткою. ПриватБанк за таку послугу бере плату в 4% від суми валютообмінної операції.

Деякі банки обіцяють запустити послугу пізніше. Банк Форвард запропонує її клієнтам в кінці лютого – початку березня. «Функція купівлі банком валюти у клієнтів буде впроваджена в усіх інформаційно-платіжних терміналах до кінця лютого. Трохи пізніше – в II кварталі – буде впроваджена послуга обміну іноземної валюти оnline через інтернет та мобільний банкінг «Ощад 24/7». У подальшому з урахуванням розвитку мережі АТМ з технологією cash-in при наявності попиту на дану послугу банк розгляне можливість реалізації функціоналу валютообмінних операцій також і в банкоматах», – повідомили в Ощадбанку.

Ліміт на щастя

Система видачі Нацбанком індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій замінено реєстрацією таких операцій банками в системі «Е-ліміти», а розмір самого ліміту збільшено з $50 тис. до 50 тис. євро в рік, тобто майже на 15%.

В Ощадбанку розповіли, що переклади фізособами з власних рахунків в Україні інвестицій за кордон, переклади на свої рахунки за кордоном та інші операції, наприклад, в рамках виконання зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя, проводитимуться виключно в рамках «Е-лімітів». «Сума ліміту поширюється на всі транзакції фізичної особи протягом календарного року за вищевказаними видами валютних операцій через уповноважені банки», – підкреслили в Ощадбанку.

З введенням системи Е-лімітів процес інвестування спроститься. По-перше, пакет документів для здійснення інвестиції зведеться до ідентифікації клієнта (паспорт, ІПН) і надання документів, які підтверджують походження коштів і параметри операції. По-друге, термін розгляду заявки зменшиться до 30 календарних днів, які були передбачені для отримання індивідуальної ліцензії, до декількох робочих днів. По-третє, відпаде необхідність передачі пакету документів в НБУ – уся інформація буде передана обслуговуючим банком через систему АІС «Е-ліміти».

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«Для перерахування коштів клієнт подає заявку на проведення цієї операції разом з пакетом документів у банк, де відкрито поточний рахунок. Банк робить запит через електронну систему НБУ АІС «Е-ліміти» для перевірки ліміту клієнта і подальшого внесення інформації про його валютної операції в систему. У заявці вказується стандартна ідентифікаційна інформація про клієнта, а також параметри операції: сума, валюта, мета операції та інформація про одержувача.

Відповідно в системі АІС «Е-ліміти» буде консолідована вся інформація про валютні операції резидентів, які підпадають під е-лімітування, незалежно від того, через який банк клієнт здійснював раніше свої валютні операції. Якщо ліміт дозволяє/не дозволяє проведення операції, НБУ повідомляє про це банк за допомогою АІС «Е-ліміти». Банк повідомляє про це клієнта. У разі позитивної відповіді банк здійснює переказ», – розповів скарбник Банку Форвард Наталя Шишацька.

При цьому в законодавстві закріплено право фізичних і юридичних осіб – резидентів України відкривати поточні рахунки в банках за кордоном.

Діловий підхід

Підприємці отримають навіть більше бонусів від нових валютних правил, ніж населення. «Нове регулювання передбачає ряд послаблень на валютному ринку, які полегшать ведення бізнесу в Україні», – запевняють у Приватбанку.

Зміняться правила для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Граничний термін розрахунків за експортно-імпортними операціями клієнтів збільшено з 180 до 365 днів. Хоча за операціями, розрахунки за якими повинні були відбутися до 6 лютого, але не пройшли, застосовується термін 180 днів. Порушення цього терміну загрожує щоденної пені в розмірі 0,3% від суми непоступивших коштів. При цьому скасовано спеціальну санкцію за порушення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями у вигляді тимчасового зупинення ЗЕД.

Граничний термін розрахунків не буде застосовуватися до операцій на незначну суму (до 150 тис. грн в день), але лише за умови відсутності штучного дроблення операції. Також можна розрахунки валютної платіжною карткою за одним договором ЗЕД до 150 тис. грн за один операційний день.

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Це позбавить малий і середній бізнес від необхідності надавати в банк документи, які підтверджують наявність зобов’язань перед нерезидентами, якщо сума платежу за кордон (або сума покупки валюти для такого платежу) не перевищує 150 тис. грн. «Важливою зміною ми вважаємо скасування обов’язкового нагляду за операціями в іноземній валюті на суму, що не перевищує еквівалент 150 тис. грн. Це суттєво знизить навантаження по збору документів і інформації по операціях як для банків, так і для клієнтів», – вважає Артем Зайцев.

Скасовано вимогу купівлі іноземної валюти за дорученням юридичної особи з метою оплати контракту ЗЕД в режимі «Т+1». Тобто імпортерам не доведеться чекати зайвий день і заздалегідь резервувати гривню для покупки валюти.

Заборонена оплата готівковою валютою за експортно-імпортними договорами. Раніше такий розрахунок нерезидент проводив до $10 тис. за одним експортним контрактом.

Нові можливості

Юридичні особи – нерезиденти отримали право відкривати поточні рахунки в українських банках та проводити через них валютні операції, в тому числі інвестиційні операції та операції, пов’язані з обслуговуванням кредитів від нерезидентів. У сфері здійснення валютних операцій нерезиденти наділяються тими ж правами, що і резиденти. «Розрахунки за експортно-імпортними операціями можуть здійснюватися на рахунки / з рахунків нерезидентів, відкритих за кордоном, та на поточні рахунки нерезидентів в українських банках України, але механізм відкриття таких рахунків поки чітко не прописаний», – говорить начальник управління валютного контролю Банку Кредит Дніпро Олександр Москаленко.

Клієнт отримав право продавати іноземну валюту або банківські метали в будь-якому уповноваженому банку, незалежно від наявності поточних рахунків в іноземній валюті або банківських металах, відкритих у цьому банку. Збільшується ліміт на купівлю банківських металів фізичними та юридичними особами з 3,21 тройської унції на тиждень (100 г) до еквівалента 150 тис. грн за один операційний день. Але для юросіб, що ведуть діяльність, пов’язану з використанням банківських металів, немає таких обмежень.

Дозволяється купувати або продавати іноземну валюту на умовах «форвард» для хеджування ризику зміни курсу за операціями експорту/імпорту товарів, а також за кредитами та позиками від нерезидентів. Введено ліміт у 7 млн євро на місяць (раніше було $7 млн) для виплати нерезиденту дивідендів, отриманих від інвестиційної діяльності, і ліміт в 50 млн євро для виведення інвестицій. Вже з 7 лютого дозволена репатріацію дивідендів за 2018 рік, тоді як в останні роки НБУ оголошував старт виводу валюти в середині літа.

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«Для клієнтів – юросіб скасовується видача НБУ індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з окремих валютних операцій і вводяться «Е-ліміти» в розмірі до 2 млн євро на проведення окремих валютних операцій протягом календарного року, – кажуть в Ощадбанку. – До таких операцій відносяться здійснення інвестицій за кордон, перерахування на власні рахунки за межами України, надання кредитів нерезидентам. Їх проведення доступно вже з 7 лютого».

Окремо НБУ уточнив, що якщо бізнес хоче перевести 2 млн євро на свій депозитний рахунок за кордоном, то може це зробити виключно за рахунок власної валюти, а не купленої на міжбанку.

Тільки з 1 березня знизиться ліміт обов’язкового продажу валютної виручки – з 50% до 30%. Поки що не змінилися правила використання готівкової іноземної валюти в закордонних відрядженнях. Сума готівкової іноземної валюти, яку фізособи можуть перевозити через кордон без письмового декларування, залишилася на рівні 10 тис. євро. Купівля валюти за гривневий кредит для розрахунків за контрактами ЗЕД раніше заборонена.

Переслати валюту всередині країни не можна: банкам доведеться валютний переклад фізособи спочатку продати за курсом «покупки», а потім конвертувати гривню назад за курсом «продажі», що загрожує курсовими втратами. Дозволено переводити валюту по Україні на поточний рахунок лише на користь родичів.