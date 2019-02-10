В Римі сотні тисяч людей вийшли на антиурядові протести

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Риму в суботу на знак протесту проти курсу популістського уряду Італії.

Кілька профспілок закликали до протесту, щоб привернути увагу до нерівності, безробіття та расизму уряду, що прийшов до влади в минулому році.

“Уряд повинен вийти зі своєї віртуальної реальності і ввійти в реальний світ”, – сказала Аннамарія Фурлан, глава італійської конфедерації профспілок.

Офіційних даних про кількість учасників мітингу не було, але місцеві ЗМІ повідомили, що на вулиці вийшли близько 200 000 чоловік. Це найбільша подібна демонстрація в Італії за останні чотири роки.

Профспілки звинувачують італійський уряд в дуже малих інвестиціях для підтримки економіки. Крім того, вони вважають недостатніми заходи запланованої пенсійної реформи. Також профспілки переконані, що введення базового доходу не допоможе боротися з бідністю і безробіттям в країні.