Стало відомо, коли в Британії може відбутися голосування за Brexit

Британські парламентарі ініціюють проведення голосування щодо виходу країни з Європейського союзу до кінця лютого.



Як пояснив представник лейбористів Кир Стармер, опозиційна Лейбористська партія розраховує перешкодити виходу країни з ЄС без угоди з допомогою винесення на розгляд парламенту відповідної поправки, яка змусить Мей провести голосування до 26 лютого, а не після саміту ЄС 21 березня, як планувалося раніше.

“Ми повинні встановити крайній термін, коли залишається все менше часу. І це те, що ми збираємося зробити на цьому тижні (11-15 лютого – ред.)”, – анонсував Стармер.

За його словами, мета поправки також полягає в недопущенні ситуації, коли депутати стануть перед вибором: або голосувати за попередній варіант угоди, або виходити з Євросоюзу без нього.

Нагадаємо, дедлайн Великобританії щодо виходу зі складу Європейського Союзу призначено на 29 березня.