У Таїланді сталося зіткнення двох суден

В результаті зіткнення катера і баржі постраждали капітан, його помічник, а також п’ять китайських туристів



Зазначено, що зіткнення з баржею сталося, коли швидкісна човен, на борту якої перебували 10 туристів з Китаю, поверталася з острова Пхі-Пхі.

“В результаті аварії постраждали капітан, його помічник, а також п’ять китайців, серед яких було двоє дітей. Допомогти дістатися до суші їм допомогли знаходилися поруч човна”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що всі постраждалі були відправлені в лікарню, а причина зіткнення з’ясовується.

За даними видання, це вже другий за тиждень інцидент, в якому постраждали китайські туристи. У минулий четвер човен врізалася в підводну скелю і затонув біля острова Самет в провінції Районг. Тоді різні травми отримали двоє китайців.