У Сербії поновилися протести проти президента

У Белграді вони пройшли маршем біля важливих установ.

У Сербії десятки тисяч людей вийшли на вулиці Белграда та інших міст, щоб знову висловити своє невдоволення правлінням президента Олександра Вучича і уряду на чолі з його Прогресивною партією.

Протестувальники закликали Вучича подати у відставку, а також заявляли про політичний тиск, насильство та загрозами свободі ЗМІ.

Протестувальники несли плакати з написами: “Прокинься”, “Повстання”, “Це -почалося” і “Я – не дурний”.

У Белграді вони пройшли маршем біля важливих установ, у тому числі президентських і парламентських будівель і сербської громадської телекомпанії RTS.

Протест в Белграді супроводжувався або передував маршів у багатьох інших містах в останні кілька днів, де люди також висвітлювали місцеві проблеми, звинувачуючи політику правлячої Прогресивної партії.

Вдруге подібний марш був проведений також у Косово, на цей раз в етнічному сербському місті Грачаніца в центральній частині Косово.