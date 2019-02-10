Стало відомо, чому НАТО не відмовиться від ядерної зброї

Ядерне участь важливо для НАТО.

НАТО не відмовиться від ядерної зброї, якщо цього не зроблять Росія і Китай. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг.

За його словами, мета Північноатлантичного альянсу – це світ без ядерної зброї.

“Але світ не стане безпечнішим, якщо НАТО позбудеться всієї своєї ядерної зброї, в той час як Росія, Китай та інші залишать або будуть розширювати свої ядерні арсенали”, – підкреслив Столтенберг.

Він закликав Німеччину і інших партнерів НАТО не відмовлятися від участі в ядерній програмі США в Європі.

“Це ядерне участь важливо для НАТО. І я закликаю якомога більше партнерів-членів стати частиною ядерного участі, у тому числі Німеччини”, – зазначив генсек.