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Стало відомо, чому НАТО не відмовиться від ядерної зброї

10.02.2019

Стало известно, почему НАТО не откажется от ядерного оружияЯдерне участь важливо для НАТО.

НАТО не відмовиться від ядерної зброї, якщо цього не зроблять Росія і Китай. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг.

За його словами, мета Північноатлантичного альянсу – це світ без ядерної зброї.

“Але світ не стане безпечнішим, якщо НАТО позбудеться всієї своєї ядерної зброї, в той час як Росія, Китай та інші залишать або будуть розширювати свої ядерні арсенали”, – підкреслив Столтенберг.

Він закликав Німеччину і інших партнерів НАТО не відмовлятися від участі в ядерній програмі США в Європі.

“Це ядерне участь важливо для НАТО. І я закликаю якомога більше партнерів-членів стати частиною ядерного участі, у тому числі Німеччини”, – зазначив генсек.

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