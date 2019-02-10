Папа Римський закликав боротися з торгівлею людьми у світі

Папа закликав усіх до співпраці.

Папа Франциск закликав людей, особливо молодь, рішуче протистояти причин торгівлі людьми та захисту жертв.

У виступі після завершення традиційної недільної молитви Ангела на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік нагадав, що два дні тому в літургійної пам’яті святої Джузеппіни Бахиты відзначався п’ятий Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Франциско сказав, що девіз “Разом проти торгівлі людьми”, з яким відзначалося це подія в цьому році “пропонує нам об’єднати зусилля для подолання цієї проблеми”, і подякував “тих, хто бореться на цьому фронті, зокрема багатьох релігійних діячів”.

Папа закликав усіх до співпраці у цій справі, засудивши випадки експлуатації і рабства чоловіків, жінок і дітей, і запросив присутніх разом з ним молитися святий Джузеппіни Бахиты.

Свята Джузеппіна Бахіта (1869-1947) була продана дівчинкою в рабство в Судані, потім стала черницею ордена “Дочки милосердя”.