У США розповіли, коли може бути новий шатдаун

У переговорах з Трампом превалює точка зору радикального лівого крила Демократичної партії.

Глава апарату Білого дому Мік Малвейни заявив, що вони допускають можливість початку наступного тижня нової призупинення фінансування держслужбовців (шатдаун) з-за суперечок президента США Дональда Трампа з Конгресом.

Малвейни розповів, що абсолютно не може виключати відновлення шатдауна, так як конгресмени не змогли домовитися з Трампом про фінансування для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

“Давайте визнаємо, що в переговорах з президентом превалює точка зору радикального лівого крила Демократичної партії, згідного виділити на будівництво стіни лише $800 млн. Але це абсурдно мала цифра. Як можна таке підписати, якщо на стіну потрібно $5,7 млрд”, – заявив глава апарату Білого дому.

Також Малвейни заявив, що Трамп може піти на угоду, якщо конгресмени погодяться на якийсь середній варіант, тоді президент США зможе “пошукати гроші десь ще”.