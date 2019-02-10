Польща закупить у США ракетні артилерійські системи на 400 мільйонів доларів

Американські системи збільшать політичні і геополітичні можливості Польщі.

Польща має намір підписати з Сполученими Штатами Америки договір про закупівлю реактивних систем залпового вогню. Мова йде про 20 установках HIMARS.

Підписання угоди заплановано на 13 лютого, повідомляє польське Міністерство оборони.

Так, переговори про укладення контракту Варшава і Вашингтон вели кілька років.

Це сучасне обладнання, яке гарантує ефективність на полі бою,– розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Польський міністр додав, що американські системи збільшать політичні і геополітичні можливості Польщі, а також її економічні можливості.

Зазначимо, що НАТО прагне посилити свою присутність у країнах Східної Європи після окупації Росією українського Криму і вторгнення на схід України в 2014 році.