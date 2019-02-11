Маєток Тимошенко: що відомо про нерухомість кандидата у президенти

Що ховають за високими парканами українські політики, які 31 березня 2019 року будуть змагатися за крісло Президента України.

58-річна лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко є політиком з досвідом. Вперше вона стала нардепом у 1997 році (22 роки тому), двічі була прем’єр-міністром України і вже втретє балотується в президенти.

25 січня ЦВК зареєструвала Юлію Тимошенко кандидатом у президенти на виборах-2019.

Кандидат показала декларацію про доходи за 2017-й рік, де вказала, зокрема, і інформацію про нерухоме майно.

Що відомо про нерухомості Тимошенко?

В електронній декларації лідер “Батьківщини” зазначила, що живе в елітному селищі Козин під Києвом. Але будинок загальною площею 588 квадратних метрів їй з чоловіком не належить – маєток вони орендують у Тетяни Шарапової, яка припадає Юлії Тимошенко двоюрідною сестрою.

Крім особняка, який розташований в елітному селищі Конча-Заспи – “Срібна затока”, кандидат у президенти користується 4 суміжними земельними ділянками загальною площею понад 6100 квадратних метрів.

На одному з них, площею 1500 квадратів, і розташований орендований будинок, інший (площею 1862 кв. м) – знаходиться поблизу. Ці дві ділянки також записані на кузину Тимошенко.

Два інших земельних ділянки в Козині, про яких Леді Ю згадала у своїй декларації, записані на Антоніну Ульяхину, яка є тіткою Тимошенко і представляє “Батьківщину” в Дніпропетровській облраді.

В свій час Тимошенко розповідала журналістам, що переписала будинок і земельні ділянки в Козині на родичів, щоб в часи Януковича це майно не конфіскували.

У 2009-му тоді ще журналіст “Української правди” Сергій Лещенко показав, як виглядають маєтки родини Тимошенко під Києвом і в Дніпрі.

Тоді з’явилися фото її будинку в Конча-Заспі з висоти пташиного польоту, на яких видно, що територія особняка виходить до водойми і навіть має свій пляж.

Будинок, в якому живе Юлія Тимошенко в Козині







Особняк Тимошенко має власний вихід на пляж

У 2014-му Тимошенко навіть впустила додому активістів. Тоді вона показала гостям лише кілька кімнат на першому поверсі: передпокій, кухню і вітальню.



Тимошенко провела активістам екскурсію по власному будинку

На фото, які з’явилися в соцмережах, в інтер’єрі будинку помітні дорогі меблі, на стінах – картини та гобелени. На другий поверх маєтку екс-прем’єр не захотіла впускати активістів, сказала, що там “не прибрано”





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