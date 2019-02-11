Мінпромторг хоче повернути на вулиці намети і кіоски

На вулицях російських міст можуть знову з’явитися торгові кіоски і намети. Про це розповів заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Віктор Євтухов, пише «РГ».

Як зазначив Євтухов, 30-40% російського ринку зараз займають великі торговельні мережі. При цьому виробників, які хотіли б торгувати своєю продукцією, значно більше, ніж можуть вмістити магазини. За даними відомства, кількість торговельних площ на тисячу осіб в РФ вдвічі менше, ніж у Європі.

Крім того, за його словами, мала нестаціонарна роздріб може створити до 250 тис. нових робочих місць як в торгівлі, так і в інших сферах. У такій формі торгівлі зацікавлений російський бізнес, підкреслив Євтухов, а відповідний законопроект створить умови для розвитку торговельної конкуренції.

На початку грудня минулого року представники Мінпромторгу вже повідомляли, що законопроект, який регулює нестаціонарну і розвізну торгівлю, може бути прийнятий до квітня 2019 року.