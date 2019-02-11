Колючий дріт навколо Держдуми

Розповіли сумну історію про Держдуми. Ще кілька років тому у неї було пройти нехай і не просто, але й не зовсім вже й складно: будь-який співробітник апарату або помічник депутата міг виписати перепустку: тому там можна було влаштовувати зустрічі, проводити різні заходи і т. д. Власне, парламент хоча б за зовнішнім виглядом дещо нагадував парламент.

А тут приїхав з регіону знайомий розповів мені, як намагався потрапити в нижню палату. Просто подивитися, туристом. Він у Рейхстаг у Берліні ходив по паспорту, у Пентагоні бував по студентському — і ніяк не очікував, що в Думі власної країни зіткнеться з проблемами. Ан немає.

Прохід до Держдуми зараз виглядає так: спочатку потрібно знайти людину, яка вам випише пропуск. Тобто просто з вулиці зайти — не пустять навіть в першу двері. Гаразд, так було і в мої часи, але хоча б знайти людину з правом виписування пропуску проблеми не було. Тепер же виявилося, що працівників апарату та багатьох помічників депутатів такого права позбавили.

А у кого воно залишилося — до тих потім приходить ФСТ і запитує: «А що це ви, панове, тут Сидорова запрошували? Хто такий цей Сидоров? Що йому тут було потрібно?». У парламенті Росії громадянину Росії — що потрібно насправді?

Але далі — більше.

Навіть знайти відважного внутридумского людини недостатньо. Після першого кордону настає другий, де, власне, видають пропуску. Звідти необхідно видзвонити свого поводиря. Він спускається, пред’являє до паспортом гостя своє посвідчення — і тільки тоді з-за дзеркальної стіни в проріз вилітає заповітна картка на прохід. (Так, видають пропуску саме через дзеркальної стіни — лик держави настільки страшна, що бачити його не можна.)

Є ще і третій кордон — огляд, як в аеропорту, але на тлі решти це вже дрібниці.

І ще: такі правила, як пошепки один одному говорять в Думі, ввели після пожежі у «Зимовій вишні». Який зв’язок? А який зв’язок теракту в Беслані і скасування прямих виборів?

Я, однак, не дивуюся. Швидше, чекаю, коли навколо Думи, як і навколо Останкіно, на додаток до паркану з’явиться колючий дріт. І залишиться тільки поставити останнє питання: кого від кого тут охороняють? На питання, кого цей представницький орган влади представляє, відповідь я і сам знаю.

Важливою ознакою появи справді нової Росії стане відкриття Держдуми для громадян. Тільки тоді і можна буде говорити, що в країні щось змінюється. А так — будь словами, які виходять зверху, вірити не можна. Якщо обранці 86% так бояться цих відсотків — то ніякі вони не обранці.