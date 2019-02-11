Результат очевидний, лише неясні терміни

Вчора у Венесуелі було пред’явлено доказ поставок зброї протестувальникам із США, яке було перехоплено в порту.

Всі зброю вмістилося на двох столах, причому відрізнялося різношерсті і разнокалиберностью. Але ніяк не солідністю.

Судячи з усього, митники перехопили вантаж, що призначався місцевої мафіозному угрупованню, а так як боротьба зі злочинністю зараз менш актуальна, ніж боротьба з протестуючих народом, то був озвучений трохи інший адресат. З урахуванням того, що більш масових поставок зброї встановити не вдалося, доводиться використовувати хоч щось.

Положення в країні, що швидко погіршується, однак основні події, схоже, перенесено на 12 лютого, до дня нової масової акції протесту. В цей день велика вірогідність того, що армія і поліція будуть змушені позначати свою позицію по відношенню до режиму і протестувальникам — режим блокує постачання продовольчої допомоги, а внутрішні запаси швидко вичерпуються.

Цілком можливий сценарій, який у свій час обрушив країни Східного блоку в Європі, коли маси людей у країнах радянського блоку, вийшовши на вулиці, обрушили свої деморалізовані режими, а руйнування Берлінського муру стало символом падіння всього блоку. Мадуро зараз подарував такий символ у вигляді перегороджених і заблокованих доріг на кордоні з Колумбією, через які не може пройти гуманітарна допомога.

Руйнування цих барикад може стати переломом, причому дуже символічним, після якого події візьмуть незворотний характер. Як раз бездіяльність або, навпаки, дії військових можуть цей процес запустити. Армія помітно коливається, на більшості знімків з Венесуели основні дії роблять працівники таємної поліції, військових воліють тримати в казармах і брати участь у фотосесіях Мадуро, який демонструє єдність армії і мафії.

Обидві сторони конфлікту поки готуються до нового раунду протистояння, результат якого досить очевидний, лише неясні терміни.