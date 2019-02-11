Загадкове мовчання японського прем’єра

Фантастично пройшов сьогодні в Токіо черговий Загальнонаціональний мітинг за повернення північних територій, які я щороку спостерігаю з 80-х років. Зовні в залі Національного театру навпроти Імператорського палацу все було, як звичайно. Люди в нудних піджаках, черга на вході, маса немолодих провінціалів — на захід адже з’їжджаються ветерани боротьби за Південні Курили з усієї країни, фінансується воно в цілому з бюджету канцелярії уряду, хоча і приватні пожертви є.

Але справа не в цьому: мені було відомо, що японський прем’єр Сіндзо Абе вирішив в нинішньому році різко пом’якшити зміст своєї промови на заході 7 лютого з приводу північних територій. Але реальність перевершила, панове, самі сміливі очікування. Прем’єр Абе викинув з тексту всі, крім позитиву і впевнених надій на швидке вирішення питання про островах і мирному договорі спільними зусиллями з президентом Володимиром Путіним.

Зникли терміни «споконвічні території» і «незаконна окупація». Прем’єр Абе волів не окреслювати навіть коло проблеми, яку Токіо завжди включав южнокурильские острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї. Тепер і термін «чотири острови» зник, а замість нього Абе-сан сьогодні туманно говорив, що підпише мирний договір з Росією, вирішивши територіальний питання взагалі. Але як і на яких підставах — японський прем’єр загадково мовчить.

Коротше, маса цікавого, а бойові патріотичні організації теж вели себе в Токіо на диво тихо. У минулі часи вони навіть імітували спробу прориву до нас у контору, але сьогодні я насилу почув тільки одну агітаційну машину борців за північні території, яка під довоєнний марш самотньо пронеслася по сусідній естакаді міського хайвэя.

Коротше, чудеса, а прем’єр Абе всерйоз натякає, що ось-ось на переговорах щось станеться. Але є і щось непорушне: над сценою сьогоднішнього заходу в Національному театрі в центрі Токіо все ж висіло кілька пом’яте тряпичное полотнище з написом «Поверніть чотири північних острова!»