$36 тис кожній: В Угорщині запустили програму підвищення народжуваності

В Угорщині запустили програму підвищення народжуваності: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про нових податкових послабленнях та пільги на позички для сімей.

За словами Орбана, в Європі народжується все менше дітей і імміграція становить виклик для країн Заходу. Боротися за народжуваність він планує за рахунок розширення кредитної програми для сімей як мінімум з двома дітьми, щоб допомогти їм придбати житло, видати субсидії на покупку автомобілів.

Крім того, уряд планує скасувати прибутковий податок для жінок, які виховують принаймні чотирьох дітей.

За словами Орбана, жінки віком до 40 років, вперше вступають у шлюб, отримають право на субсидований кредит у розмірі $36 тис. Третину боргу буде прощено після народження другої дитини, а весь кредит буде анульований після третьої дитини.