У Каліфорнії помер колишній директор Walt Disney

Помер зять Уолта Діснея

У Каліфорнії помер зять Уолта Діснея, колишній керівник The Walt Disney Company Рон Міллер.

Йому було 85 років.

Міллер займав пост президента, а потім генерального директора Walt Disney з 1978 по 1984 рік.

“Все в Walt Disney глибоко засмучені смертю Рона Міллера. Його життя і спадщина нерозривно пов’язані з нашою компанією і сім’єю Діснея, тому що він був важливою частиною обох і як наш генеральний директор, і як зять Уолта”, – цитує агентство заяву нинішнього президента і гендиректора компанії Боба Айгера.

Міллер професійно займався футболом, а зі своєю майбутньою дружиною Діаною Дісней познайомився на сліпому побаченні, влаштованому друзями. Вони одружилися в 1954 році. Пізніше Міллер пішов в армію, а після повернення став працювати продюсером в Walt Disney.

“Мало хто міг зрівнятися з Роном у розумінні історії нашої компанії, мало хто відчував до неї більш глибоку вдячність і повагу. Він щедро ділився своїм досвідом з усіма, хто хотів дізнатись більше”, – сказав Айгер.

Брати Уолтер і Рой Дісней заснували свою компанію в жовтні 1923 року. З невеликої анімаційної студії вона перетворилася в одну з найбільших імперій індустрії розваг. Уолт Дісней помер в 1966 році, його брат Рой помер у 1971-м. Діана Дісней Міллер померла у листопаді 2013 року.