Про ковбасу і суверенітет

На російських ТБ-ефірах мені стільки разів ставили питання про готовність проміняти «суверенітет» країни на «ковбасу», що бачу необхідність письмово і в спокійній ситуації сформулювати свою позицію з цього приводу. Розмін «суверенітету» на «ковбасу» завжди неравнозначен в тому сенсі, що ковбасу (матеріальні блага) отримують десятки мільйонів людей, а суверенітетом, на практиці, користується один, ну добре, може бути кілька сотень людей в країні. Всі ті, хто розробляє і здійснює її зовнішню політику.

Саме ці кілька сотень людей, в залежності від рівня зовнішньополітичної могутності країни (суверенітету), відчувають себе більш-менш комфортно і начальственно на переговорах зі своїми візаві з інших країн. І тут ключове питання полягає в тому, чи існує можливість зворотної конвертації накопиченого «суверенітету» у щось більше, ніж психологічний комфорт сотень людей. Наприклад, у ту ж «ковбасу» для мільйонів.

Останні 100 років випадки, коли це працювало у зворотний бік, знайти гранично складно, а за останні 70 років і неможливо зовсім.

Якщо до Першої світової війни експлуатація колоніальних імперій і домінуючого становища на ринках ще іноді окупала витрати на підтримання військової та політичної могутності відповідних країн, хоча тоді це, як правило, не відбивалося на добробуті простих людей в метрополіях), то після Першої світової витрати на армії, війни, утримання колоній і активну зовнішню політику завжди і скрізь були більше, ніж будь-які прибитки від них.

Тобто в яких конкретних локальних випадках наявність зовнішньополітичного впливу цілком собі може і сьогодні конвертуватися в економічні вигоди, проте вся сукупність прибутків від подібних локальних випадків за останні 70 років ні в одній країні світу ніколи не окупала ті ресурси, які країна витрачала на створення і підтримання своєї зовнішньополітичної могутності.

У російському випадку зовнішня політика з економічної точки зору ще більш затратна і дає ще менше економічної віддачі, ніж так ж економічно не окупающаяся зовнішня політика інших сучасних країн. Кому цікаві деталі про нескінченне списання боргів, прямі і непрямі дотації нашим союзникам і смішну частку російської продукції в імпорті наших протекторатів і сателітів, дуже рекомендую прочитати главу про зовнішню політику у недавній книзі «Росія — несучасна країна» Ст. Іноземцева.

СРСР/Росія після Другої світової війни витратила на забезпечення своєї зовнішньополітичної могутності на порядки більше, ніж отримала від її використання.

Таким чином, на одній чаші ваг в якості плати за «суверенітет» ми бачимо реальні і незаперечні матеріальні втрати десятків мільйонів, а на інший лише особистий комфорт тих самих сотень людей.

Отже, основна теза цього посту полягає в тому, що в сучасному світі інвестиції в зовнішньополітичну міць країни, як правило, прямо невигідні абсолютній більшості її населення. В цих умовах політичне керівництво одних країн розмінює свій особистий комфорт на переговорах («суверенітет») на добробут громадян, як в Прибалтиці, Білорусії або, припустимо, Японії. А керівництво інших заради особистого комфорту на переговорах жертвує реальним добробутом багатьох мільйонів, як, в РФ або, припустимо, Ірані. Іран і вже тим більше Росія, у багатьох сенсах набагато сувереннее Японії. Від думки їхнього керівництва в цьому світі залежить більше питань, ніж від думки японського. Тільки люди там живуть помітно гірше, ніж у Японії, і радіють цьому.

Коли який-небудь політик закликає зменшити зарплати і привілеї чиновників, це сприймається як боротьба за інтереси народу. Але витрати на всіх чиновників в РФ разом узятих в 3-4 менше тільки прямих витрат на підтримку зовнішньополітичної могутності. А результат всіх цих витрат споживається лише кількома сотнями людей.

У озвученої вище логікою відмова від «суверенітету» заради «ковбаси» це дія в інтересах десятків мільйонів, проти інтересів одиниць, а заклик пожертвувати «ковбасою» заради «суверенітету» і є справжня зрада народних інтересів».